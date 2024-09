Horário de votação para eleitores de MS será das 7 às 16h

A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul anunciou uma mudança significativa no horário de votação para as Eleições 2024. Neste ano, os eleitores deverão comparecer às urnas das 7h às 16h, uma alteração em relação aos horários habituais. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, e, caso haja necessidade de um segundo turno, este será realizado no dia 27 de outubro.

As eleições deste ano terão como foco a escolha de prefeito, vice-prefeito e vereadores em todo o estado. Dada a alteração no horário de votação, a Justiça Eleitoral orienta que os eleitores consultem antecipadamente seu local de votação para evitar transtornos no dia da eleição.

Para facilitar o processo, os eleitores podem verificar seu local de votação por meio do nome ou número do título eleitoral. Outra ferramenta útil é o aplicativo e-Título, que oferece acesso rápido e prático a informações como zona eleitoral e situação cadastral. A Justiça Eleitoral ressalta a importância dessa consulta prévia para garantir uma experiência tranquila e organizada no dia do pleito.

*As informações são do site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul