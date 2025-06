IBGE lança programa de inteligência para fortalecer políticas públicas

Agentes do IBGE / Agência IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) lançou na terça-feira, 24, o Programa Nacional de Inteligência e Governança Estatística e Geocientífica para subsidiar políticas públicas preditivas. A iniciativa ocorre em parceria com o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados).

A proposta é usar dados estatísticos e geocientíficos, com foco na antecipação de cenários futuros. O programa pretende melhorar a capacidade do Estado de identificar problemas e oportunidades. A partir daí, auxiliar na formulação de políticas públicas eficazes, sustentáveis e voltadas ao médio e longo prazo.

“Estamos falando de sete ministérios, que vão desde o Ministério de Relações Exteriores ao Ministério do Desenvolvimento Social e do Planejamento. Ministérios comprometidos com políticas públicas e que desejam inovar por meio das informações que o IBGE poderá oferecer de forma consistente, a partir do acesso e da integração de bancos de dados aos quais hoje ainda não temos acesso”, disse o presidente do IBGE Marcio Pochmann.

O programa tem foco no biênio 2025–2026 e prevê o desenvolvimento de plataformas analíticas estratégicas que concentrem e processem grandes volumes de dados de diferentes áreas e órgãos da administração pública.

As oficinas estão previstas para começar em julho. Será lançado um site oficial para o acompanhamento das ações do programa.

*Com informações da Agência Brasil

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!