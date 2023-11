IBGE: Mato Grosso do Sul tem quase 22 vezes mais animais que pessoas

Ca

Que Mato Grosso do Sul é um estados com produções expressivas de bovinos e está entre os mais fortes do país, tanto na pecuária quanto na agricultura, não é novidade. Entretanto, que a quantidade de animais ultrapassa o número de pessoas em quase 22 vezes isso é. O cálculo é resultado da comparação de suínos, bovinos, galinhas, codornas, cabras e ovelhas, 58 milhões, com o número de habitantes, 2,7 milhões registrados em 2022.

O quantitativo foi revelado no último Censo Pecuário feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A maior produção local continua sendo de bovinos. Ao todo, são 18 milhões de cabeças de gado, 16 milhões de porcos e 34 milhões de galinhas.

O município que se destaca na produção de gado é Corumbá, com 1.981.843, o que equivale a aproximadamente 20 vezes mais que o número de pessoas da cidade, 96 mil. Seguindo a lista estão Ribas do Rio Pardo, com 837 mil cabeças, e Aquidauana, com rebanho de 797 mil bovinos.

Número de animais em Mato Grosso do Sul

Já quanto à produção de galinhas, quem aparece como líder do ranking de produção é Sidrolândia, com 7 milhões de animais, ou seja, são 154 vezes mais animais que pessoas, já que o município tem 47 mil habitantes. Dourados está em segundo lugar, com 4 milhões, e Itaquiraí com 3 milhões de galinhas.

Quanto aos suínos, a cidade com maior produção é Glória de Dourados, com 246 mil, seguido de Dourados 210.472 e São Gabriel do Oeste, com 179.547.

Brasil

No país, são 224 milhões de bovinos e 1 bilhão de galinhas, ou seja, no Brasil há 9 vezes mais gado e galinha do que gente. De acordo com o levantamento, a produção é de 8,4 milhões de carne bovina e 14 milhões de frango.

Apesar de o rebanho ser mais expressivo, o consumo de frango é maior pela população. São 9,7 milhões de galinhas consumidas inteiramente no país e 4,7 milhões exportadas, contra 5,5 milhões de gado consumido e 3 milhões exportados. O tempo de abate dos animais são de três anos para o gado e 45 dias para as galinhas.