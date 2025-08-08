Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 20:18

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Ícone do samba: Morre Arlindo Cruz aos 66 anos no Rio de Janeiro

Família usou as redes sociais para confirmar a morte

Redação

Publicado em 08/08/2025 às 16:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Arlindo é considerado mestre do samba / Carol Caminha/Globo

O cantor e compositor Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Internado no CTI da Casa de Saúde São José, o artista tratava uma pneumonia. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais.

“Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho”, escreveu a família em nota.

Reconhecido por sua contribuição à música brasileira, Arlindo Cruz deixa um legado marcante no samba, com dezenas de composições consagradas e uma carreira de décadas à frente do grupo Fundo de Quintal e em carreira solo.

A família agradeceu as mensagens de carinho e ressaltou que o artista parte deixando "um exemplo de força, humildade e paixão pela arte".

Arlindo Cruz vinha enfrentando problemas de saúde desde 2017, quando sofreu um AVC que o afastou dos palcos. Sua trajetória é considerada uma das mais importantes do samba contemporâneo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Fogo

Instituições discutem medidas para prevenir incêndios no Pantanal

Sorte

Mega-Sena não tem ganhadores e prêmio acumulado vai para R$ 9 milhões

Casa do Trabalhador

Semana encerra com 28 vagas de empregos abertas em Aquidauana

Há oportunidades para açougueiro, cozinheiro, padeiro e sushiman

Conselho Estadual

FCO-MS aprova cartas empresariais em R$ 232 milhões

Publicidade

Boletim Meteorológico

Cemtec alerta para nova onda de frio e termômetros a 0ºC em MS

ÚLTIMAS

Evento

Exposição interativa sobre a água chega a Nioaque dia 13 de agosto

Projeto "Olho D'Água" oferece experiência imersiva com arte e tecnologia para promover educação ambiental gratuita na cidade

Saúde

Campo Grande registra alta nos casos de síndrome respiratória

O boletim destaca que, na população idosa, os casos de SRAG se mantém em níveis de moderado a alto em diversos estados

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo