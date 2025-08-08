Ícone do samba: Morre Arlindo Cruz aos 66 anos no Rio de Janeiro

Arlindo é considerado mestre do samba / Carol Caminha/Globo

O cantor e compositor Arlindo Cruz faleceu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. Internado no CTI da Casa de Saúde São José, o artista tratava uma pneumonia. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais.

“Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho”, escreveu a família em nota.

Reconhecido por sua contribuição à música brasileira, Arlindo Cruz deixa um legado marcante no samba, com dezenas de composições consagradas e uma carreira de décadas à frente do grupo Fundo de Quintal e em carreira solo.

A família agradeceu as mensagens de carinho e ressaltou que o artista parte deixando "um exemplo de força, humildade e paixão pela arte".

Arlindo Cruz vinha enfrentando problemas de saúde desde 2017, quando sofreu um AVC que o afastou dos palcos. Sua trajetória é considerada uma das mais importantes do samba contemporâneo.

