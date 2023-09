Identificado motociclista anastaciano que morreu em colisão na rodovia BR-262

Vítima morreu no local / Redes sociais/Corpo de Bombeiros

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu nas proximidades do quilômetro 505. Fábio atingiu a traseira da carreta, que vinha no sentido contrário.

Foi identificado como Fábio Lima Gomes, de 30 anos, o motociclista que morreu na colisão com uma carreta na rodovia BR-262, entre Anastácio e Miranda, na noite de sexta-feira, dia 1º.

Segundo condutores que estiveram no local, a suspeita inicial era de que o condutor teria perdido o controle e batido em uma anta ou em um cavalo antes de bater na carreta.

O socorro foi acionado, mas a vítima morreu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e PRF (Polícia Rodoviária Federal) compareceram no trecho. O caso será investigado.