Idoso tem mal súbito ao volante e morre ao bater carro em barbearia

Equipes realizaram tentativa de reanimação, sem sucesso / (Foto: Alex Machado/Campo Grande News)

Um idoso de 78 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e veio a falecer. Ele desmaiou e perdeu o controle do carro, colidindo contra o muro de uma barbearia no cruzamento da Rua Cotegipe com a Rua Moussa Hana Tanous, no bairro Coophasul, em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira, 24.

Aldo, acompanhado de sua esposa, desmaiou enquanto dirigia seu veículo, um J3 Jac Motors, e desceu desgovernado pela Rua Moussa Hana Tanous, conforme relatado pelo site Campo Grande News.

A esposa tentou acordá-lo durante o incidente, mas sem sucesso. O carro colidiu com o muro da barbearia, danificando a fachada do estabelecimento.

O Samu e a Polícia Militar foram chamados para prestar socorro, porém, Aldo não resistiu e faleceu no local. O Corpo de Bombeiros também prestou apoio.

A causa exata da morte ainda não foi divulgada, enquanto a esposa do motorista foi encaminhada ao hospital consciente e orientada.