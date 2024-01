IFMS abre seleção para curso técnico gratuito em energia solar

Unidade IFMS / IFMS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com processo seletivo aberto para ingresso na primeira especialização profissional técnica a ser ofertada pela instituição. O curso, com 80 vagas, formará especialistas técnicos em Energia Solar Fotovoltaica e será oferecido pelo Campus Três Lagoas a partir deste semestre.



Podem se inscrever no processo seletivo estudantes que concluíram cursos técnicos de nível médio em Eletrotécnica, Automação Industrial ou Eletrônica. O curso será oferecido presencialmente no período vespertino, com possibilidade de aulas aos sábados para a realização de trabalho didático em painéis solares. Com carga horária de 300 horas, a especialização profissional técnica tem duração de, no máximo, seis meses. Mais informações sobre o curso estão disponíveis na página da Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica.



As inscrições no processo seletivo podem ser feitas na Página do Candidato da Central de Seleção até o próximo dia 18. As listas preliminar e final de inscritos serão publicadas em 19 e 24 de janeiro, mesma data em que serão divulgados os números dos candidatos para o sorteio eletrônico de seleção, a ser realizado no dia seguinte. O resultado preliminar está previsto para o dia 26. Já o resultado final e a primeira chamada serão publicados no dia 31, com matrículas de 1º a 5 de fevereiro. O início das aulas está previsto para 15 de fevereiro.