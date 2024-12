IFMS divulga lista de aprovados para matrículas em Aquidauana

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou, na última quarta-feira, 18, a primeira chamada para o Exame de Seleção 2025, destinado ao ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

A lista de convocados inclui os candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis para o campus, curso e turno escolhidos, considerando os critérios de reserva de vagas, como as cotas de Ação Afirmativa, além da ordem de classificação.

Os selecionados devem realizar a matrícula online entre os dias 13 e 17 de janeiro de 2025, seguindo as orientações presentes no edital. É fundamental que os candidatos verifiquem atentamente a lista de documentos exigidos para o processo de matrícula.

Já os demais candidatos foram colocados na lista de espera e devem aguardar a publicação da segunda chamada, prevista para o dia 24 de janeiro.

Cronograma

Seleção 2025

O Exame de Seleção 2025, regido pelo Edital nº 042/2024, oferece 1.760 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio, distribuídas entre 11 municípios: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Metade das vagas é destinada a candidatos que cursaram todo o ensino fundamental em escolas públicas. Dentre essas vagas, uma parte é reservada para estudantes com renda per capita inferior a um salário mínimo, enquanto a outra destina-se aos demais alunos. Também há vagas específicas para negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Esses cursos proporcionam a conclusão do ensino médio juntamente com a formação técnica, permitindo aos alunos a entrada no mercado de trabalho ou a continuidade dos estudos em cursos superiores.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com o IFMS pelo e-mail processoseletivo@ifms.edu.br.