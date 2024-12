IFMS divulga resultado preliminar do Exame de Seleção 2025

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta quarta-feira, 11 de dezembro, o resultado preliminar do Exame de Seleção 2025, processo seletivo para os cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Os candidatos que desejarem questionar o resultado têm até esta sexta-feira, 13 de dezembro, para apresentar recurso, exclusivamente pela Página do Candidato na Central de Seleção. O procedimento requer os seguintes passos:

1. Fazer login com usuário e senha;

2. Acessar a aba “Minhas Inscrições”;

3. Selecionar o ícone “Recurso”;

4. Preencher as informações solicitadas;

5. Enviar o pedido.

Os recursos serão analisados pela Diretoria de Educação Básica (Direb), que emitirá decisões fundamentadas e notificará os candidatos.

Sobre o Exame de Seleção 2025

O processo seletivo, regulado pelo Edital nº 042/2024, ofereceu 1.760 vagas para 11 cursos técnicos integrados ao ensino médio, distribuídos em dez municípios do Mato Grosso do Sul. As aulas estão programadas para começar em março de 2025.

Metade das vagas é destinada a alunos que cursaram todo o ensino fundamental em escolas públicas, com parte delas reservada para estudantes com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo. Além disso, há cotas para negros, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

Os cursos técnicos integrados permitem que o estudante curse o ensino médio juntamente com disciplinas específicas de formação técnica, preparando-o tanto para o mercado de trabalho quanto para o ingresso no ensino superior.

Divulgação do resultado final

O resultado final do Exame de Seleção será publicado na próxima terça-feira, 17 de dezembro, na Central de Seleção do IFMS.

Para mais informações ou esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail: processoseletivo@ifms.edu.br.