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IFMS indefere posse de candidato réu por trabalho análogo à escravidão

Dalton Cesar Milagres Rigueira, investigado no caso Madalena Gorgiano, foi aprovado em 1º lugar como docente na área de Ciencias Agrárias no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul

Redação

Publicado em 24/06/2026 às 07:19

Atualizado em 24/06/2026 às 08:57

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O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS) anunciou o indeferimento da posse de Dalton César Milagres Rigueira, aprovado em primeiro lugar no Concurso Público nº 20/2025 para o cargo de professor da área de Ciências Agrárias/Zootecnia. A decisão foi oficializada por meio da Portaria nº 754/2026, publicada no Boletim de Serviço da instituição em 23 de junho.

A medida ocorre após ampla repercussão e manifestações de sindicatos, movimentos sociais e entidades ligadas aos direitos humanos, que questionaram a possibilidade de ingresso do candidato nos quadros da instituição. Dalton é réu em ação penal na Justiça Federal de Minas Gerais pelo crime de redução de pessoa à condição análoga à escravidão.

O caso ganhou notoriedade nacional após a condenação, ainda que não transitada em julgado, relacionada à manutenção de Madalena Gordiano em situação de exploração por quase quatro décadas. Resgatada em 2020, Madalena teria trabalhado desde a infância para a família do candidato, em Patos de Minas (MG), sem receber remuneração adequada e em condições consideradas degradantes pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Segundo nota oficial divulgada pelo IFMS, a decisão de indeferir a posse foi fundamentada em parecer da Procuradoria Jurídica da instituição. O documento aponta a extrema gravidade dos fatos atribuídos ao candidato e a incompatibilidade dessas condutas com as atribuições do cargo público.

Ainda de acordo com a Procuradoria, o caso compromete a idoneidade moral necessária para o exercício da função pública, especialmente em uma instituição de ensino comprometida com a formação cidadã e os direitos humanos.

O IFMS também esclareceu que a nomeação publicada anteriormente constituiu apenas um ato administrativo obrigatório previsto na legislação que rege os concursos públicos federais. Conforme a instituição, a nomeação não garante automaticamente o ingresso no cargo, uma vez que a investidura somente ocorre com a posse, etapa que foi formalmente negada.

Com o indeferimento, o segundo colocado no concurso para a vaga de professor na área de Ciências Agrárias/Zootecnia foi nomeado para assumir o cargo.

Em nota, o IFMS reafirmou seu compromisso com a legalidade, a moralidade administrativa, a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, a igualdade racial, a ética no serviço público e o combate a todas as formas de discriminação e trabalho análogo à escravidão.

A decisão encerra a possibilidade de ingresso de Dalton César Milagres Rigueira no quadro efetivo de docentes da instituição, ao menos no âmbito do processo administrativo que analisou sua posse.

O O Pantaneiro não localizou o contato da defesa de Dalto Cesar Milagres Rigueira

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