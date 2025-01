Igreja Matriz de Aquidauana celebra Missa das Famílias

Igreja Matriz de Aquidauana / O Pantaneiro

A Paróquia Imaculada Conceição, em Aquidauana, realiza neste domingo, 6, às 8h30, a tradicional Missa das Famílias, um momento de fé e união para toda a comunidade. A celebração terá um significado especial com o envio oficial de Rodrigo Falcão e Kelly de Souza Falcão como o novo casal diocesano do Encontro de Casais com Cristo (ECC) da Diocese de Jardim.

O convite se estende a toda a Família ECC da paróquia e demais fiéis, que são chamados a participar deste momento de oração e bênção, pedindo a Deus pelo fortalecimento da missão do movimento e pelo sucesso do trabalho pastoral assumido pelos novos representantes.

A Missa das Famílias é conhecida por reforçar os laços comunitários e espirituais, destacando o papel da fé na construção de lares solidificados no amor cristão. A Paróquia espera uma grande participação dos fiéis, marcando mais um capítulo de união e compromisso com a evangelização.

Serviço:

• Evento: Missa das Famílias e envio do casal diocesano do ECC

• Local: Paróquia Imaculada Conceição – Igreja Matriz de Aquidauana

• Data e horário: Domingo, às 8h30

A comunidade é convidada a demonstrar apoio e carinho, reforçando o lema do ECC: “Juntos Somos Mais Fortes”.