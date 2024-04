Igreja Matriz doa fraldas ao Asilo São Francisco de Aquidauana

Material doado / Divulgação

Sob o espírito solidário da Campanha da Fraternidade, o SAV (Serviço de Animação Vocacional) da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição realizou um ato de generosidade ao entregar fraldas arrecadadas durante a Campanha Quaresmal deste ano, inspirada pela Campanha da Fraternidade 2024.

O destino da doação foi o Asilo São Francisco de Aquidauana.

Em um gesto de amor ao próximo e de comprometimento com a comunidade, os membros do SAV se mobilizaram durante o período da Quaresma para arrecadar fraldas, um item de extrema importância para o cuidado e conforto dos idosos acolhidos no asilo.

A entrega das fraldas representa não apenas um gesto material, mas também simboliza a solidariedade e a empatia que devem guiar as ações humanas, especialmente em tempos de desafios e incertezas.

As doações foram arrecadas nas Comunidades Católicas urbanas e via pix e resultaram em 125 pacotes de fraldas, de vários tamanhos e modelos, totalizando mais de 1500 unidades de fraldas geriátricas.

O Asilo São Francisco de Aquidauana, reconhecido pelo seu trabalho dedicado ao cuidado dos idosos, recebeu com gratidão e emoção essa doação, que certamente contribuirá para melhorar a qualidade de vida dos residentes.

A Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição expressa seu profundo agradecimento a todos que colaboraram com a Campanha Quaresmal de 2024, ressaltando a importância de seguir os ensinamentos de fraternidade e solidariedade, especialmente durante o período da Quaresma, em que a reflexão e a caridade ocupam lugar central na vida dos fiéis.

Que gestos como esse inspirem cada vez mais pessoas a estenderem a mão ao próximo e a construírem uma sociedade mais justa e humana.