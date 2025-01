Igreja Matriz realiza Cerco de Jericó na Comunidade Santa Teresinha

Igreja Matriz de Aquidauana / O Pantaneiro

A Paróquia Imaculada Conceição publicou um convite para participar do Cerco de Jericó, que acontecerá na Comunidade Santa Teresinha. O evento ocorrerá de 27 de janeiro a 2 de fevereiro, com orações diárias às 5h30.

O encerramento será no dia 2 de fevereiro, com uma Santa Missa especial às 5h30, seguida do Cerco de Jericó. Durante os sete dias, os participantes irão viver momentos de oração, louvor e clamor a Deus, com o tema "Derrubando as barreiras que nos impedem de andar na graça", inspirado em Atos 2,38: "E recebereis o dom do Espírito Santo".

O evento será realizado na Comunidade Santa Teresinha, localizada na Rua Abala Maksoud, Bairro Santa Teresinha.