Igreja Matriz realiza primeira Santa Missa nesta sexta-feira

Igreja Matriz

A Paróquia Imaculada Conceição convida todos os fiéis para a primeira Santa Missa de Janeiro, que será celebrada nesta sexta-feira, dia 5. Em comemoração à primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, a programação inclui momentos de oração e devoção.

A noite começa com o Santo Terço, às 18h15, seguido pela Santa Missa, que terá início às 19h. O evento contará com a presença do Apostolado da Oração, incentivando a participação da comunidade.

A Igreja Matriz, localizada no centro da cidade, será o palco dessa bela celebração. Os participantes são orientados a trazer seu terço e o folheto com a oração para a devoção.