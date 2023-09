IHP abre capacitação em técnicas de desastres

Resgate de onça em incêndios do Pantanal / Divulgação/IHP

A Proteção Animal Mundial, em parceria com IHP (Instituto Homem Pantaneiro), UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e o Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS, abre as inscrições para a Capacitação Técnica em Desastres.

Conforme o IHP, o programa visa habilitar biólogos, médicos-veterinários e voluntários na atuação direta de resgate de fauna silvestre e assistencialismo de animais vítimas de desastres ambientais.

"Neste momento crítico, com eventos extremos e as queimadas no Norte e Centro-Oeste, nossa iniciativa ganha uma relevância ainda maior”, afirma Renata Nitta, Head de Campanhas da Proteção Animal Mundial.

O Pantanal, foco principal do treinamento, é um bioma que sofre com secas severas e incêndios florestais. A Capacitação Técnica em Desastres é uma ferramenta crucial para a proteção não apenas da fauna silvestre, mas também desse ecossistema único.

O treinamento será ministrado na modalidade de EaD (Ensino à Distância) e estará disponível para participantes de todo o território nacional. A inscrição e a conclusão das atividades ocorrerão por meio da plataforma EAD do CRMV-MS Link, proporcionando comodidade de acordo com a disponibilidade de tempo e agenda dos interessados.

As aulas são gravadas e podem ser acessadas conforme a disponibilidade de tempo e agenda do aluno. O programa é composto por introduções dos parceiros envolvidos na iniciativa e 15 módulos de conteúdo. Cada módulo é acompanhado de uma verificação de aprendizado. Os alunos têm até 90 dias para concluir o curso e aqueles com desempenho suficiente recebem certificado (digital) de conclusão ao final.

Módulos da Capacitação Técnica em Desastres:

Introdução a desastre;

Introdução ao resgate técnico de grandes animais;

Ética no trabalho em desastres;

Triagem a vítimas e níveis de atendimento emergencial;

Incêndio florestal – Características do fogo;

Biossegurança no desastre;

Sobrevivência e salvamento em mata;

SIG – Sistema de Informação Geográfica;

Organização padrão estratégica;

Técnicas e ferramentas de monitoramento;

Aporte nutricional básico;

Técnicas de contenção de animais de companhia;

Técnicas de contenção de animais silvestres;

Legislações e licenças ambientais;

Cobertura jornalística.

Os interessados devem preencher o link de pré-inscrição aqui.

Sobre a Proteção Animal Mundial (World Animal Protection) – é a voz global do bem-estar animal, com mais de 70 anos de experiência em campanhas por um mundo no qual os animais vivam livres de crueldade e sofrimento. Temos escritórios em 12 países e desenvolvemos trabalhos em 47 países ao todo. Colaboramos com comunidades locais, com o setor privado, com a sociedade civil e governos para mudar a vida dos animais para melhor.