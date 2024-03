IHP abre temporada de armadilhas fotográficas na Serra do Amolar

Câmeras que serão instaladas / Divulgação

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) divulgou nesta quinta-feira, 7, que está aberta a temporada de monitoramento com armadilhas fotográficas na Serra do Amolar, em Corumbá.

“Antes do trabalho de campo ter início, as médicas-veterinárias no IHP Mariana e Franciele fizeram todos os ajustes nos equipamentos: colocar pilhas novas, conferir configurações. São mais de 40 equipamentos para serem utilizados no monitoramento ambiental”.

As cameras traps vão ser usadas para auxiliar as pesquisadoras e os pesquisadores do Felinos Pantaneiros, do IHP, para atender demanda do programa Conexão Jaguar, que é viabilizado por meio de parceira do Instituto com Isa CTeep para garantir a manutenção de um corredor de biodiversidade no Pantanal e também fomentar a conservação e sequestro de carbono.

Neste ano, tem mais armadilhas fotográficas sendo instaladas após doação de equipamentos pela mineradora J&F Mineração.