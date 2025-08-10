IHP denuncia sumiço de equipamentos usados para afugentar onças em Corumbá

Prejuízo passa de R$ 6 mil e compromete ações de monitoramento e segurança / IHP

De acordo com o IHP, dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica desapareceram entre os dias 6 e 8 de agosto. Os aparelhos faziam parte de uma estratégia conjunta para acompanhar o comportamento das onças-pintadas e mitigar possíveis conflitos com moradores da região.

O IHP (Instituto Homem Pantaneiro) denunciou o sumiço de equipamentos utilizados para monitorar e afugentar onças-pintadas na área urbana de Corumbá. A ausência dos dispositivos foi constatada na tarde da última sexta-feira, 8, durante uma manutenção de rotina realizada na região da Cacimba da Saúde, local onde há registros recorrentes de presença do felino desde março deste ano.

A iniciativa integra o trabalho do Grupo Técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário, composto por diversas instituições como o Ibama, Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Jaguarte e o próprio IHP. Em parceria com os moradores locais, o grupo desenvolve estratégias para garantir a segurança da população sem comprometer a preservação da espécie.

“O desaparecimento dos equipamentos prejudica não apenas a coleta de dados técnicos essenciais, mas também as ações práticas de afugentamento do animal das proximidades das residências”, destaca o Instituto. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 6 mil.

Além da perda material, o sumiço representa um retrocesso nos esforços de coexistência pacífica entre seres humanos e a fauna local, segundo o grupo. Um boletim de ocorrência será registrado na Polícia Civil para apurar o caso.

Apesar dos riscos, os moradores da região da Cacimba da Saúde têm atuado como aliados dos pesquisadores, contribuindo com informações e ajudando a manter os equipamentos em funcionamento.

A população é orientada a não tentar interagir com o animal e a comunicar imediatamente qualquer avistamento às autoridades competentes. O contato pode ser feito com a Polícia Militar Ambiental, pelo telefone (67) 99266-4052

