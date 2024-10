IHP pede voluntariado de médicos e enfermeiros após incêndios em áreas ribeirinhas

Incendios no Pantanal / Divulgação

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) está em busca de médicos e enfermeiros voluntários para prestar atendimento entre os dias 19 e 24 de outubro para a comunidade ribeirinha da Barra de São Lourenço, em Corumbá.

A situação se agrava no Pantanal, onde os incêndios florestais têm se intensificado, afetando diretamente a comunidade indígena Barra do São Lourenço. Com aproximadamente 100 moradores, muitos dos quais são idosos e enfrentam problemas respiratórios, a necessidade de assistência médica se torna cada vez mais urgente.

A colaboração é vital para ajudar a população local a lidar com os efeitos da fumaça e do calor intenso, que agravam as condições de saúde já fragilizadas.

Os interessados em se juntar a essa ação humanitária podem obter mais informações pelo WhatsApp: (67) 99987-0467. A participação de profissionais da saúde é crucial para oferecer o suporte necessário e minimizar os impactos da situação crítica que a comunidade enfrenta.

A solidariedade e o apoio da equipe de saúde são fundamentais neste momento. Juntos, podemos fazer a diferença na vida das pessoas afetadas por essa tragédia ambiental.