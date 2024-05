II Feira de Empreendedorismo Indígena do Pantanal acontece no sábado em Aquidauana

Artes produzidas em exposição / Divulgação

Acontece no próximo sábado, 11, a II Feira de Empreendedorismo Indígena do Pantanal, em Aquidauana. O evento tem como objetivo promover e apoiar o empreendedorismo indígena na região de Aquidauana e do Estado de Mato Grosso do Sul. Em sua segunda edição, além da exposição e comercialização de peças, a feira oferecerá uma rodada de palestras e de negócios aos participantes.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o Time Enactus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Campus Aquidauana, na II FEIP, empreendedores terão espaço para divulgar seus trabalhos, realizar negociações, parcerias e proporcionar visibilidade e valorização para a herança cultural indígena.

A Feira é uma das ações realizadas pelo Projeto ITUKÉTI, desenvolvido pelos alunos do Projeto de Extensão Time Enactus UFMS, sob orientação da Profª Dra. Mariana Euflausino, e conta com o apoio da rede Enactus Brasil, presente em mais de 30 países.

Para apoiar o projeto, realizar inscrições ou obter mais informações, entre em contato pelos seguintes canais: E-mail: mariana.euflausino@ufms.br / enactus.cpaq@ufms.br e Instagram: enac.ufmsaquidauana.

Programação

O evento começa às 7h, com recepção e credenciamento dos expositores, seguido por palestras e capacitações pelo SENAC e SENAR, na UFMS Campus II.

No período vespertino, a Feira ocorre no Shopping Atlântico a partir das 13h, com exposições e vendas; às 17h, acontece a Rodada de Negócios, e às 19h, atrações artísticas, incluindo a Orquestra Teko Arandu, do Instituto Ressoarte de Anastácio.