II Seminário Internacional de Justiça Restaurativa e Meio Ambiente com apoio do TCE-MS

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul é uma das instituições que apoiam o II Seminário Internacional de Justiça Restaurativa e Meio Ambiente. O evento com data para os dias 8 e 9 de maio no Bioparque Pantanal, Campo Grande, já está com as inscrições abertas.

A iniciativa do seminário é do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O seminário, que tem a coordenação científica e pedagógica do Professor Dr. João Salm e da Professora Dra. Raquel Domingues do Amaral, conta com uma programação extensa e terá a participação de palestrantes renomados nacional e internacional.

A apresentação no site oficial, feita pelos coordenadores do evento, destaca que “a Justiça Restaurativa não pretende apresentar um novo entendimento do que seja a justiça, nem ser uma panaceia para todos os males em sua realização, muito ao contrário, ela pretende resgatar as diversas discussões e elaborações sobre a justiça, desde os primados clássicos até os nossos dias, resgatando um entendimento substantivo do que é a justiça, fato que pode ter perdido o brilho ao longo do tempo. Assim, se entende por Justiça Restaurativa um conjunto de princípios e práticas, que, por meio da participação, engajamento e deliberação, possibilitam construir a justiça de forma coletiva. Dessa forma de se conceber a justiça se ressalta os seus valores humanizantes, relações, a responsabilidade individual e coletiva, o trato ao dano e a fortalecimento da comunidade”.

Além do TCE-MS outras instituições apoiam o seminário, como a Associação dos Magistrados de MS; Ajufems (Associação dos Juízes Federais do Brasil); PGE-MS; Direito UNIGRAS Capital e Governors State University.

Para ver a programação completa do Seminário, clique aqui.

*Com informações do TCE-MS.