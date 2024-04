II Seminário Internacional de Justiça Restaurativa e Meio Ambiente tem apoio do TCE-MS

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul é uma das instituições que apoiam o II Seminário Internacional de Justiça Restaurativa e Meio Ambiente. O evento com data para os dias 8 e 9 de maio no Bioparque Pantanal, Campo Grande MS, já está com as inscrições abertas.

A iniciativa do seminário é do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.