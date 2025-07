Projeto do Imasul Povo das Águas beneficia ribeirinhos em Corumbá/MS

Divulgação

Entre os dias 5 e 11 de julho, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) participou da 4ª edição da ação itinerante “Povo das Águas”, realizada em Corumbá.

A iniciativa, promovida pela prefeitura local, leva serviços essenciais às comunidades ribeirinhas isoladas no Alto Pantanal, onde o acesso é difícil e a presença do Estado, fundamental.

Utilizando barcos, a comitiva percorreu diversas localidades como Domingos Ramos, Castelo, Paraguai-Mirim, Bonfim, Chané, Amolar, Barra do São Lourenço, Rio São Lourenço, Porto Formigueiro, Porto da Manga, Porto Esperança e Forte Coimbra.

Nessas regiões, o Imasul ofereceu atendimento especializado aos pescadores, com foco na legalização da pesca – atividade vital para a economia local.

Desde 2024, o Instituto é parceiro da ação, promovendo a regularização ambiental por meio da emissão das Autorizações Ambientais para Pesca Comercial (AAPCs). “Estar presente nessas comunidades é mais do que uma ação técnica.

É um ato de respeito e valorização das pessoas que vivem e trabalham no Pantanal”, afirmou Mariana Maciera, representante do Imasul na ação. Nesta edição, 137 pessoas foram atendidas em atividades voltadas à pesca comercial e amadora, com 40 processos de AAPC formalizados.

Além disso, os pescadores receberam orientações sobre normas e legislação vigentes. Os pescadores com documentação adequada foram cadastrados no Sistema de Registros e Informações Estratégicas do Meio Ambiente (SIRIEMA), garantindo segurança jurídica e acesso a políticas públicas futuras.

Para a técnica Fânia Campos, da área de pesca do Imasul, a regularização é essencial: “Muitos pescadores estão sendo beneficiados, conquistando direitos e mostrando que é possível trabalhar legalmente, respeitando o meio ambiente.” A participação do Imasul na ação reforça o compromisso com a inclusão social e a preservação ambiental no Pantanal, promovendo uma convivência mais harmoniosa entre o homem e a natureza.

