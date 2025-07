Imasul participa da campanha 'Um Dia no Parque' e celebra o Dia do Amigo

As atividades se concentram em quatro parques estaduais / Divulgação

Prepare a garrafinha, o tênis e o espírito de aventura: neste domingo (20), o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) entra em campo com toda a energia para promover a 8ª edição da campanha nacional “Um Dia no Parque”, um dos maiores eventos voltados às Unidades de Conservação do país. Em 2025, a campanha chega com o tema “Protegendo o que nos conecta”, celebrando também o Dia do Amigo e os 25 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).

O convite é para vivenciar, gratuitamente, a magia do contato com a natureza: trilhas, passarinhos, bicicletas, yoga, piqueniques, caiaques, plantio de árvores, massoterapia e até aula de boxe — tudo ao ar livre, em quatro parques estaduais espalhados por Mato Grosso do Sul.

programação de tirar o fôlego

A campanha é promovida nacionalmente pela Coalizão Pró-UCs e, em Mato Grosso do Sul, o Imasul é quem coordena a festa verde. As atividades se concentram em quatro parques estaduais: Matas do Segredo e Prosa, em Campo Grande; Nascentes do Rio Taquari, em Costa Rica; e Várzeas do Rio Ivinhema, em Jateí.

Cada parque terá uma agenda especial, recheada de atividades para todas as idades e perfis. Veja o que te espera:

Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari – Costa Rica

Do nascer ao pôr do sol, a experiência é completa. A programação começa no sábado (19), com chegada dos visitantes, camping, pedal, aula de yoga e um sarau cultural com o cantor Hugo Sales.

No domingo (20), o dia começa às 5h com observação de aves, seguido por corrida, pedal, trilhas guiadas e trilha meditativa. Ainda tem aula de yoga e almoço gratuito. Um verdadeiro espetáculo de integração com a natureza.

Receptivo do PENT – Contêiner e CânionsLeve: barraca, lanche, bebida de preferência, roupas leves, calça, boné, repelente e água.

Na Várzea, a emoção corre solta com o passeio de caiaque no rio Curupá, além da observação de aves logo ao amanhecer. Haverá ainda plantio de mudas nativas, pedal em trilha rústica de 25 km e muito contato com o bioma.

MS-283, km 63 – Porto Perabo

GPS não recomendado. Siga as placas “7 placas” até a sede.

Almoço pode ser encomendado com a Nice: (67) 99632-3504

Parque Estadual Matas do Segredo – Campo Grande

Um refúgio verde em plena capital! Com 177 hectares de biodiversidade, o parque oferece trilhas guiadas, yoga, funcional, boxe, observação de aves, além de cama elástica e piscina de bolinhas para as crianças. Um domingo leve e cheio de energia.

Das 8h às 12h

Como chegar: Pela Av. Marquês de Herval, entre na Av. João de Paula Ribeiro e depois na rua Josefina Mingarelli.

Parque Estadual do Prosa – Campo Grande/MS

A tradicional passarinhada começa cedo, às 6h, seguida por trilhas autoguiadas e atividades de yoga em grupo. Para quem quer respirar, meditar e desacelerar, o Prosa é o lugar certo.

Portaria pela Av. Afonso Pena (rotatória final)

Trilhas com inscrição prévia: parqueprosa@imasul.ms.gov.br

Leve água e câmera fotográfica ou binóculo.