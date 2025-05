Imasul realiza seminários regionais em Dourados e Bonito sobre bacia hidrográfica

Assessoria

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), em parceria com as prefeituras municipais de Bonito e Dourados, realizará dois importantes eventos voltados à gestão participativa da água em 2025: os Seminários Regionais das Bacias Hidrográficas dos Rios Paraguai e Paraná.

As ações integram o novo Plano de Capacitação em Recursos Hídricos do Estado, aprovado pela Resolução CERH/MS nº 86, e fazem parte da execução da Meta 1.2 do PROGESTÃO, programa da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

O primeiro seminário será realizado em Bonito, no dia 27 de maio de 2025, na Câmara Municipal, e terá como foco a Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai. Já o segundo acontece em Dourados, no dia 12 de agosto de 2025, também na Câmara Municipal, com enfoque na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná.

As articulações para viabilizar os eventos ocorreram em reuniões realizadas entre técnicos da Gerência de Recursos Hídricos do Imasul e os prefeitos dos dois municípios, nos meses de fevereiro e março deste ano. Os encontros resultaram em parcerias institucionais essenciais para a realização dos seminários.

Fortalecendo a gestão descentralizada da água

Com o objetivo de promover a integração entre órgãos públicos, comitês de bacia, setor produtivo, instituições acadêmicas e sociedade civil, os Seminários Regionais de Recursos Hídricos buscam fomentar a capacitação técnica, o debate de boas práticas e o fortalecimento da governança nos territórios hidrográficos. Os eventos serão presenciais e contarão com apoio de uma ampla rede de entidades e instituições parceiras.

A iniciativa compõe o Plano de Capacitação em Recursos Hídricos para o período 2024–2028, elaborado pelo Imasul e aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Por meio da Meta 1.2, o Instituto já realizou dois eventos estaduais de destaque: o 1º Seminário Estadual, em 2019, com mais de 130 participantes em Campo Grande, e o 2º Seminário Estadual, em 2022, em formato híbrido, em celebração ao Dia Mundial da Água e aos 20 anos da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 2.406/2002).

O gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio Costa, destaca a importância da interiorização das discussões: “A realização desses eventos nos municípios de Bonito e Dourados é fundamental para atender diversos usuários de recursos hídricos, além de debater os problemas e as boas práticas desenvolvidas nas bacias.”

Além das prefeituras e comitês de bacia hidrográfica, apoiam a iniciativa entidades como a ANA, CBH Miranda, CBH Ivinhema, CBH Santana e Aporé, CBH Pardo, SANESUL, IASB e universidades públicas.

Inscrições e informações

As inscrições para o Seminário Regional em Bonito já estão abertas. Os interessados podem acessar o link disponibilizado no site oficial do Imasul: https://www.imasul.ms.gov.br/

Para mais detalhes e acesso aos relatórios anteriores, acesse: https://www.imasul.ms.gov.br/relatorios-de-recursos-hidricos

