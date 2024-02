Imasul repassa equipamentos ao Comitê do Fogo para o combate a incêndios

Novos equipamentos / Divulgação

Dois kits de motobomba pick-up de 660 litros foram repassados pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) nesta quarta-feira (21) à Defesa Civil do Estado e ao SOS Pantanal para serem utilizados em ações de combate a incêndios florestais em unidades de conservação sul-mato-grossenses.

As duas instituições são integrantes do Comitê do Fogo de MS (Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais de Mato Grosso do Sul).

A entrega foi realizada durante o 1º Seminário de Incêndios Florestais 2024 de Mato Grosso do Sul, evento realizado pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia) e o Comitê do Fogo de MS, que acontece nos dias 21 e 22 de fevereiro no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

De acordo com o gerente de Unidades de Conservação do Imasul, Leonardo Tostes Palma, os equipamentos foram adquiridos e doados ao Imasul, com o compromisso de que eles fossem repassados ao Comitê do Fogo.

“A SOS Pantanal e a Defesa Civil assinaram um termo de Guarda e Fiel depositário dos equipamentos. O objetivo é fazer a proteção de áreas protegidas, por isso eles vão ficar próximos às áreas de Conservação, um deles próximo ao Parque Estadual do Prosa e outra na região do Parque Estadual do Rio Negro”, afirmou.

Sobre o Seminário

O 1º Seminário de Prevenção aos Incêndios Florestais de Mato Grosso do Sul é voltado às entidades e população em geral com interesse pelo tema. Na oportunidade, tamb´m será realizado o encontro de bombeiros militares para realização do balanço operacional das ações relativas à temporada de incêndios florestais de 2023 e formulação de atividades e ações para o ano de 2024.

Os eventos presenciais ocorrem nos auditórios Pedro de Medeiros e Tertuliano Amarilha no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. No auditório Pedro de Medeiros ocorrerá o 1º Seminário de Incêndios Florestais 2024 de Mato Grosso do Sul aberto às instituições e comunidade em geral.

No auditório Tertuliano Amarilha os bombeiros militares que atuaram ativamente na Temporada de Incêndios Florestais de 2023 em todo o Estado vão avaliar os serviços prestados e proporem oportunidades de melhorias para o ano de 2024.

A ação é uma das diversas ações planejadas para ocorrer ao longo do ano de 2024, com a finalidade de fortalecer o Plano Estadual de Manejo Integrado do Fogo, conforme previsto no decreto estadual n.º 15.654 de 15 de abril de 2021.

Programação do 1º Seminário de Incêndios Florestais 2024 de MS:

Dia 21/2/2024 (quarta-feira):

8h – Abertura.

8h20 – Palestra "O programa regional de assistência a desastres (RDAP) do escritório de ajuda humanitária da USAID na América Latina e Caribe."

9h 35 – Compensação ambiental em Incêndios Florestais: olhares da Secretaria Executiva de Meio Ambiente da SEMADESC/MS.

9h50 - Intervalo.

10h15 - Painel do clima em Mato Grosso do Sul: histórico, atualidades e ações em desenvolvimento.

10h45 - Apresentação das ações da fase 2 da Temporada de Incêndios Florestais de 2024 do CBMMS.

11h00 - Ações e resultados das brigadas com os fazendeiros da Nhecolândia (SOS Pantanal e ICAS).

11h15 - Atuação e governança das ONGs pela WWF Brasil, doação oficial de kits pick-up para as instituições parceiras do Comitê do Fogo de MS, através do IMASUL e palestra sobre Inteligência Artificial aplicada aos incêndios florestais.

13h30 – Resposta aos incêndios florestais: apresentação do CBMMS de resultados obtidos na TIF 2023 e previsão para ampliação de resposta operacional para 2024.

14h30 - Responsabilização em incêndios florestais: o papel do Ministério Público Estadual e instituições parceiras.

15h30 - Intervalo.

15h50 - O perfil de projeto do BID para o Pantanal brasileiro: estratégia sistêmica para mitigação, prevenção, e combate à incêndios e queimadas nas áreas rurais do pantanal brasileiro.

16h50 - Encerramento do dia.

Dia 22/2/2024 (quinta-feira):

8h – EMBRAPA Pantanal: painel sobre os corredores ecológicos da Lei do Pantanal em vigor e os incêndios florestais.

8h50 – UFMS: o uso do fogo no manejo da vegetação pantaneira.

9h50 - Intervalo.

10h10 - FAMASUL e ABPO: estudo de caso e as iniciativas frente aos incêndios florestais em MS.

10h40 - WETLANDS: Inteligência de fogo em áreas úmidas.

11h30 - IMASUL: os planos de Manejo Integrado do Fogo (PMIF) em áreas particulares de MS.

13h30 - Sistema ÓRION de Inteligência de fogo adotado no Estado do Mato Grosso.

14h30 - Mesa redonda com integrantes do Comitê do Fogo de MS e suas câmaras técnicas: apresentação de propostas pelos participantes e avaliação do seminário.

15h30 - Intervalo.

15h50 - Considerações finais dos participantes.

17h - Encerramento.