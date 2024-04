Importante na história de MS, morre Ronaldo Rebello Poletti

Divulgação

O professor e advogado Ronaldo Rebello de Britto Poletti faleceu aos 82 anos nesta sexta-feira (19). A trajetória dele foi muito admirada por sua luta incansável e dedicação ao serviço público, especialmente ao Direito.



Ronaldo Poletti também era escritor, jurista e filósofo. Nascido em Bauru (SP), formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília, foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal e da União dos Romanistas Brasileiros, professor Emérito da Escola da Magistratura Federal da Primeira Região, presidente do Instituto dos Advogados do Distrito Federal, procurador de Justiça de São Paulo e consultor jurídico dos Ministérios da Justiça e da Aeronáutica.



A informação foi confirmada pelo sul-mato-grossense Osnei Okumoto, que trabalha em Brasília e atua na loja maçônica fundada por Ronaldo Poletti, a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Equidade e Justiça 2.336. Em sua trajetória, já recebeu diversas condecorações ao longo de sua carreira, como a Ordem do Rio Branco, Medalha Mérito Santos Dumont, Ordem do Mérito Aeronáutico, Ordem Nacional do Mérito Educativo, Ordem do Mérito das Forças Armadas e Ordem do Mérito Cultural "Carlos Gomes".



Possui no currículo centenas de artigos, trabalhos, livros e contribuições em congressos, entre eles a obra "O direito certo por linhas tortas. O problema da federação brasileira", uma contribuição para a memória da criação do Estado do Mato Grosso do Sul, Na Fronteira: Conhecimento e Práticas Jurídicas para a Solidariedade Emancipatória, e também "Introdução ao Direito", "Conceito Jurídico de Império" e "Elementos de Direito Romano Público e Privado".



Em nota, a OAB/DF e a CAADF lamentaram o falecimento. "Neste momento difícil e delicado, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos(as)."



O velório do professor e advogado Ronaldo Poletti será realizado neste sábado, 20, das 9h às 11h, na Capela 2, do Templo Ecumênico do Cemitério Campo da Esperança - Asa Sul, em Brasília.