Imprudência no trânsito: Imagens revelam riscos na Ponte Nova de Aquidauana

Motociclista ultrapassa pela direita na entrada da cidade / Ronald Regis

O Art. 199 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) é bem claro ao destacar que só é permitido ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Logo, uma ultrapassagem feita pela direita fora dessa condição é passível de multa. Em Aquidauana e Anastácio, o que autoridades da PM, do Corpo de Bombeiros e o diretor-executivo do trânsito do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana, Flavio Gomes da Silva Filho, observam e trabalham exaustivamente em repreender esse tipo de infração que se torna cada vez mais recorrente nos municípios.

Nessas duas cidades, o acidente de trânsito têm sido algo preocupante e frequente. Parte dessas ocorrências são reconhecidas e atestados pelas autoridades no setor como imprudência por parte de seus condutores. Recentemente, na cidade de Anastácio, dois motociclistas estiveram envolvidos em acidentes a serem esclarecidos, numa fatalidade que chocou toda a população.

Nessa matéria, especificamente, o tema central de infração no trânsito, serão os condutores de motocicletas, flagrados diariamente cometendo as mais variadas infrações, e, principalmente, a ultrapassagem pela direita.

A ponte nova, é dos locais onde esses flagrantes são feitos a todo momento, numa prova de que essa prática precisa ser reprimida e penalizada de maneia intensa. Apesar dos trabalhos educativos e campanhas, realizadas com frequência, para esclarecer sobre as leis de trânsito, os maus condutores insistem em transitarem pelas vias impunemente de forma errada, como explica o diretor-executivo do trânsito do Departamento Municipal de Trânsito de Aquidauana, Flavio Gomes da Silva Filho.



Veja o vídeo:



"Nós estamos vivenciando um momento muito difícil em Aquidauana e Anastácio, e nós temos que considerar as estatísticas de números de veículos, é nós temos um número muito elevado de veículos, pelo índice populacional de Aquidauana e Anastácio, vamos dizer aí praticamente 50% do índice populacional, nós temos de veículos circulando nas vias de Aquidauana e Anastácio. A motocicleta ela está realmente com quase 50% do total dos nossos veículos circulando. E nessa questão, nós temos os que usam a motocicleta para se locomover para o trabalho, se locomover a trabalho até a passeio, mas tem aqueles que usam de forma errada, e, abusiva. Porque está no código de trânsito e o motociclista que é habilitado ele vai aprender que a ultrapassagem pela direita ela só pode acontecer, quando o veículo na frente está sinalizando que vai fazer uma conversão para a esquerda, e ele pode fazer a ultrapassagem pela direita, com segurança. Mas isso não acontece em vias de regra em Aquidauana. Eu falo muito isso, infelizmente hoje o condutor do veículo não tem que dirigir só para ele. Ele tem que dirigir para ele, cuidando do terceiro que está circulando na via também," lembra Flávio.

Imprudência é a maior inimiga do condutor e das estatísticas de acidentes no trânsito

"As imprudências infelizmente elas estão causando números negativos para uma cidade como Aquidauana. A gente desenvolve campanhas, estamos sinalizando a cidade, a preocupação do prefeito Odilon é constante com pinturas, revitalização das pinturas nas faixas de pedestres, as sinalizações horizontais "pare". A sinalização vertical. Nós estamos recebendo muita sinalização vertical não só onde existe redutor de velocidade, quebra-molas, travessias elevadas estão todas sinalizadas. Mas, por outro lado, infelizmente ainda se teima muito em avançar o semáforo, o sinal vermelho. Estou aguardando o coordenador do SAMU, o Bastos, O comandante do Corpo de Bombeiros, nós vamos intensificar uma campanha de conscientização, principalmente daqueles usuários de bicicleta elétrica. E aproveito a oportunidade de alertar, não só aos pais, como aquele que tem adquirido a bicicleta elétrica. Não é exigido da pessoa documentar o veículo junto ao Detran, mas é obrigatório o uso de equipamento de segurança. Em Aquidauana, a gente precisa conscientizar a população.", alerta o coordenador de trânsito.

Motociclista sendo atendida pela equipe do Samu - Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro

Em Aquidauana, o que pode ser considerado como motocicleta, desde uma Biz, tem um total de 9.285 que estão devidamente legalizadas, transitando entre as duas cidades. Em Anastácio, a soma desses modelos é de 5.861 veículos. E a tendência desse número é aumentar se for considerado que há aqueles condutores que chegam de oriundos de outras localidades.

Enquanto, principalmente, os motociclistas mais irresponsáveis insistirem em desobedecer ao CTB, acidentes leves e graves serão registrados nas duas cidades. Porque no trânsito, se todo condutor respeitar o código, poucos serão os acidentes. Uma colisão só ocorre poque um dos envolvidos não se comprometeu em fazer a sua parte de forma correta no trânsito.