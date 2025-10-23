Acessibilidade

23 de Outubro de 2025 • 22:34

Incêndio

Incêndio atinge residência na Vila Paraíso

Bombeiros e Polícia Militar atuam no combate

Redação com João Eric

Publicado em 23/10/2025 às 17:15

Atualizado em 23/10/2025 às 17:17

Bombeiros e PM estão no local / Fotos: João Éric / O Pantaneiro

Um incêndio atingiu uma residência na Rua João Dias, na Vila Paraíso, em Aquidauana. Por enquanto, não há informações sobre as causas das chamas.

Segundo informações, não há vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas, com apoio da Polícia Militar.

