Incêndio atinge residência na Vila Paraíso

Bombeiros e PM estão no local / Fotos: João Éric / O Pantaneiro

Um incêndio atingiu uma residência na Rua João Dias, na Vila Paraíso, em Aquidauana. Por enquanto, não há informações sobre as causas das chamas.

Segundo informações, não há vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas, com apoio da Polícia Militar.

