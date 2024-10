Incêndio atinge Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Aquidauana

Fogo atingiu manto de imagem da padroeira / Divulgação

O santuário localizado entre os distritos de Camisão e Piraputanga foi novamente alvo de um incêndio, levantando preocupações entre os moradores da região. De acordo com o padre Paulo Sousa, a suspeita é de que o fogo tenha sido provocado pela grande quantidade de velas acesas no último fim de semana, quando houve a celebração à padroeira.

As chamas causaram danos significativos, atingindo a parede, a estrutura de madeira e o telhado do santuário. Parte do parque do manto e até mesmo um exemplar da Bíblia foram afetados pelo incêndio. Vale destacar que o manto, que havia sido confeccionado recentemente, também sofreu prejuízos.

Os moradores da região não hesitaram em agir rapidamente, unindo esforços para combater o fogo e evitar que a situação se agravasse. Em resposta ao incidente, as autoridades retiraram o suporte de velas da parte interna do santuário, como medida preventiva para evitar novos acidentes.

Por enquanto, não há uma estimativa do valor do prejuízo. A comunidade deve se reunir na terça-feira, 15, para fazer o levantamento dos danos.