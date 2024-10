Incêndio de grande proporção devasta Pantanal entre MS e MT (vídeo)

Atualmente, Pantanal vive tragédia ambiental / FAB

Uma linha de fogo com mais de 30 km vem devastando uma área próxima à Serra do Amolar, entre os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, onde dezenas de famílias residem. O incêndio se intensificou entre segunda-feira, 14, e terça-feira, 15, gerando uma densa nuvem de fumaça que comprometeu a visibilidade na região e dificultou as operações de combate aéreo.

De acordo com o Sistema Pantera, a situação no local é crítica, e o combate direto ao fogo se mostrou quase impossível. A estratégia adotada pelas equipes de emergência envolve a criação de linhas de defesa para proteger as comunidades afetadas. A @brigada_altopantanal está totalmente mobilizada, enquanto brigadistas do Prevfogo/Ibama seguem realizando ações emergenciais para garantir a segurança dos moradores.

A escassez de chuvas na região tem agravado a situação, dificultando ainda mais o controle das chamas e aumentando os riscos para a população local. As autoridades permanecem atentas e em alerta, buscando medidas eficazes para conter o avanço do incêndio e proteger as vidas e propriedades na área.

https://www.facebook.com/share/r/L2hfXMXEmoGesAEE/