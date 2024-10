Incêndio destrói 60 mil hectares no Pantanal Mato-Grossense

Equipes enfrentam dificuldades como poucos locais de pouso para aeronaves / ICMBio

Desde 20 de agosto, a região de Porto Estrela, em Mato Grosso, enfrenta quatro grandes focos de incêndio que devastaram cerca de 60 mil hectares. Uma das áreas mais afetadas é a Estação Ecológica (ESEC) da Serra das Araras, uma unidade de conservação federal sob a gestão do Instituto Chico Mendes. Aproximadamente 28 mil hectares dessa reserva foram consumidos pelas chamas, comprometendo gravemente a fauna e a flora locais.

As características do terreno e a umidade do ar reduzida têm dificultado ainda mais os esforços de combate ao incêndio. A difícil acessibilidade, somada a condições climáticas desfavoráveis, como altas temperaturas e fumaça densa, limitou até mesmo o uso de helicópteros. Diante dessa situação, a equipe da ESEC tem concentrado suas ações na proteção da sede administrativa, em pequenas áreas ao sul da reserva e nas zonas de pesquisa do Projeto Cerfogo, gerido pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).

Marcelo Andrade, chefe da unidade, comentou que os brigadistas focaram na preservação das áreas de pesquisa, que estão sob investigação científica há quase dez anos. "Além de proteger a sede, a equipe se dedicou a resguardar essas áreas, pois, se atingidas, poderiam prejudicar estudos que estão em andamento há tanto tempo", explicou Marcelo.

Além das ações dentro da reserva, a unidade de conservação colabora com a Prefeitura de Porto Estrela e a comunidade local para evitar que o fogo se espalhe para propriedades rurais vizinhas. O ICMBio tem coordenado esforços para impedir que as chamas, originadas da serra, atinjam áreas agrícolas e comunidades. Entre as táticas utilizadas estão o emprego de maquinário pesado e estratégias de combate indireto.

É importante destacar que a atuação do Instituto Chico Mendes é limitada às unidades de conservação e suas proximidades, não podendo intervir em áreas fora desse escopo, a menos que em grandes operações acordadas com o governo estadual.

As ações de combate na ESEC da Serra das Araras fazem parte da Operação Integrada Pantanal Norte, que envolve instituições como Ibama, ICMBio e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, totalizando mais de 170 profissionais dedicados ao combate, logística e planejamento.

No Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, os esforços de combate ao incêndio começaram em junho, com o fogo sendo controlado há cerca de duas semanas por mais de 40 brigadistas do Instituto Chico Mendes. Nuno Rodrigues, chefe da unidade, informou que os brigadistas estão monitorando e vigilando as áreas e continuam a agir sempre que novas focos de incêndio surgem.