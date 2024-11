Incêndio destrói barracão da escola de samba em Campo Grande

Barracão destruído nas chamas / Foto: Geniffer Valeriano/Campo Grande News

Um incêndio atingiu a casa de madeira que servia como barracão da escola de samba Herdeiros do Samba, no bairro Cabreúva, em Campo Grande, durante a noite deste sábado, 16. O barracão, localizado próximo à subestação de energia da Avenida Ernesto Geisel, foi completamente destruído pelas chamas, mas, felizmente, não houve feridos.

De acordo com informações preliminares, o fogo teve início por volta das 19h30, na Rua dos Ferroviários. Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam durante a noite para controlar as chamas, que atingiram a estrutura da escola de samba mirim. Como resultado do incêndio, algumas residências na região ficaram sem energia, mas o fornecimento foi restabelecido na manhã de domingo.

Marília da Luz, diretora da escola, lamentou a perda. "Foi uma noite difícil. Não conseguimos salvar nada", afirmou ela. Apesar da destruição, Marília e sua mãe, Fátima da Luz, presidente da escola desde 2017, mantêm a esperança de participar do desfile do próximo ano. "O Carnaval é a vida dela. Vamos começar do zero, com a experiência que temos", comentou ao site Campo Grande News.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada. Marília explicou que a pessoa responsável por cuidar do barracão não estava no local no momento do incidente. Infelizmente, alguns gatos que viviam no local não sobreviveram às chamas.

A Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca) expressou solidariedade à escola e às pessoas afetadas. Em uma nota publicada nas redes sociais, a Lienca se colocou à disposição da presidente Fátima da Luz e da comunidade da escola de samba, que perdeu materiais e adereços importantes para o Carnaval. "A Lienca se solidariza também com o casal que morava no local e que perdeu tudo", afirmou a entidade.