Incêndio destrói ponto de reciclagem e causa prejuízo de R$ 40 mil em Anastácio

A Polícia Civil deve investigar o caso / Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu um ponto de reciclagem nos Altos de Anastácio, na noite de terça-feira (11), por volta das 22h10. De acordo com o proprietário, o fogo destruiu completamente o espaço e causou um prejuízo estimado em R$ 40 mil.

“Queimou tudo, tinha muita tonelada de material. Mas Deus prospera”, lamentou o responsável pelo local, que suspeita que o incêndio possa ter sido criminoso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, impedindo que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos. Apesar da gravidade do incêndio, ninguém ficou ferido.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. A Polícia Civil deve investigar o caso.

