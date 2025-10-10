Acessibilidade

10 de Outubro de 2025 • 17:06

Buscar

Últimas notícias
X
Incêndio

Incêndio destrói residência no bairro Aeroporto em Corumbá

Fogo foi causado por curto-circuito, segundo o Corpo de Bombeiros

Redação

Publicado em 10/10/2025 às 14:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Acesso ao local dificultou combate das chamas / CBMMS

Na manhã desta sexta-feira (10), uma residência localizada na Rua Allan Kardec, no bairro Aeroporto, em Corumbá, foi destruída por um incêndio de grandes proporções. A ocorrência foi atendida por volta das 8h55 pelo 3º Grupamento de Bombeiros Militar.

De acordo com os bombeiros, o imóvel estava totalmente tomado pelas chamas no momento da chegada da guarnição. A residência, situada no alto de uma morraria, dificultou o acesso da viatura, sendo necessário o uso de mais de 100 metros de mangueira para alcançar o foco do fogo.

Após o estabelecimento da linha de combate e montagem dos equipamentos, os militares conseguiram conter as chamas e realizar o rescaldo, evitando a reignição do fogo. Aproximadamente 3 mil litros de água foram utilizados na operação.

Foram perdidos diversos móveis e eletrodomésticos, incluindo cama, guarda-roupas, cômoda, mesa, armários de cozinha, máquina de lavar e aparelhos de som.

A proprietária da casa relatou que o incêndio teve início após um curto-circuito na fiação elétrica, que rapidamente se alastrou pelo imóvel.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Renda

Oficina gratuita ensina a criar vídeos com celular e inteligência artificial

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Serviços

Governo de MS regulamenta transação tributária e amplia negociação de dívidas

O decreto estabelece os requisitos e condições para que o Estado possa firmar acordos com contribuintes

Social

CMEI Andrea Pace celebra Dia das Crianças com apoio da Simasul

Publicidade

Educação

Anastácio incorpora dois novos ônibus ao transporte escolar

ÚLTIMAS

Polícia

Homem inventa roubo com sequestro para justificar à esposa a noite de MS

Investigação da DERF concluiu que versão sobre crime em Campo Grande era falsa

Clima

Aquidauana terá sexta-feira com temperaturas de até 37°C

Não há indicativo de chuva para o município, e o tempo deve seguir seco e estável durante a maior parte do dia

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo