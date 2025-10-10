Incêndio destrói residência no bairro Aeroporto em Corumbá

Acesso ao local dificultou combate das chamas / CBMMS

Na manhã desta sexta-feira (10), uma residência localizada na Rua Allan Kardec, no bairro Aeroporto, em Corumbá, foi destruída por um incêndio de grandes proporções. A ocorrência foi atendida por volta das 8h55 pelo 3º Grupamento de Bombeiros Militar.

De acordo com os bombeiros, o imóvel estava totalmente tomado pelas chamas no momento da chegada da guarnição. A residência, situada no alto de uma morraria, dificultou o acesso da viatura, sendo necessário o uso de mais de 100 metros de mangueira para alcançar o foco do fogo.

Após o estabelecimento da linha de combate e montagem dos equipamentos, os militares conseguiram conter as chamas e realizar o rescaldo, evitando a reignição do fogo. Aproximadamente 3 mil litros de água foram utilizados na operação.

Foram perdidos diversos móveis e eletrodomésticos, incluindo cama, guarda-roupas, cômoda, mesa, armários de cozinha, máquina de lavar e aparelhos de som.

A proprietária da casa relatou que o incêndio teve início após um curto-circuito na fiação elétrica, que rapidamente se alastrou pelo imóvel.

