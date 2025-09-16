Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 18:40

Buscar

Últimas notícias
X
Incêndio

Incêndio é controlado nas proximidades do Morro Azul após ação rápida

Abertura de linhas de defesa e clima mais úmido ajudaram a conter o fogo

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 16:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Equipes em combate na região / Divulgação

O incêndio registrado nas proximidades do Morro Azul, em Anastácio, foi controlado com sucesso após a atuação das equipes de combate no fim da tarde e noite de ontem (15). Na manhã desta terça-feira (16), as equipes retornaram ao local para monitorar possíveis pontos de reignição e garantir que a área permaneça segura.

As ações incluíram a abertura de linhas de defesa ao redor do fogo, técnica essencial para conter e isolar as chamas. De acordo com as equipes, as condições climáticas favoráveis — como a umidade mais alta e a queda na temperatura durante a noite — também contribuíram significativamente para o controle do incêndio.

Leia Também

• Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em Anastácio

• Grande incêndio às margens da BR-262 em Anastácio traz preocupação

• Incêndio criminoso por ciúmes causa prejuízo de R$ 2 milhões

O trabalho conjunto e ágil foi fundamental para evitar a propagação do fogo para áreas maiores, preservando o ambiente e reduzindo os danos.

Imagens do combate mostram a dedicação dos profissionais envolvidos e os desafios enfrentados no terreno próximo ao Morro Azul.

Incêndios em Anastácio

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na Vila Santa Maria, em Anastácio, na noite de ontem (15), por volta das 19h15. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para conter as chamas, que se espalharam rapidamente devido à vegetação alta e seca.

A guarnição realizou o combate direto ao fogo utilizando mochilas costais e o mangotinho da viatura, com foco na proteção das residências próximas e na segurança da população. Durante a ação, também foi feita a abertura de linhas de defesa ao redor da área atingida para conter o avanço do incêndio.

Segundo os bombeiros, a umidade mais elevada e a queda da temperatura durante a noite ajudaram a controlar a situação. Já na manhã desta terça-feira (16), as equipes retornaram ao local, nas proximidades do Morro Azul, para monitorar a área e evitar novos focos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Criança fica gravemente ferida ao pular de ônibus escolar no distrito de Taunay

Geral

Governador visita TCE-MS para fortalecer diálogo institucional

Geral

Projeto Asas do Futuro recebe homenagem na ALEMS

Projeto garante folga anual para mulheres realizarem exames preventivos

Projeto de lei quer proibir comercialização de arsênio em Mato Grosso do Sul

Projeto Caminho do Acordo atende indígenas em Porto Murtinho

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Publicidade

Oportunidade

Prazo de inscrição para o 34º Concurso da Magistratura do TJMS encerra dia 18

ÚLTIMAS

Geral

Prefeitura garante progressão de carreira de 873 servidores

Decreto retoma promoções na carreira após cinco anos de paralisação

Cultura

Cinema em Corumbá celebra aniversário da cidade com curta premiado

"Les Garçons" será exibido no Museu Casa do Dr. Gabi com entrada gratuita

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo