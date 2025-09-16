Incêndio é controlado nas proximidades do Morro Azul após ação rápida

Equipes em combate na região / Divulgação

As ações incluíram a abertura de linhas de defesa ao redor do fogo, técnica essencial para conter e isolar as chamas. De acordo com as equipes, as condições climáticas favoráveis — como a umidade mais alta e a queda na temperatura durante a noite — também contribuíram significativamente para o controle do incêndio.

O incêndio registrado nas proximidades do Morro Azul, em Anastácio, foi controlado com sucesso após a atuação das equipes de combate no fim da tarde e noite de ontem (15). Na manhã desta terça-feira (16), as equipes retornaram ao local para monitorar possíveis pontos de reignição e garantir que a área permaneça segura.

O trabalho conjunto e ágil foi fundamental para evitar a propagação do fogo para áreas maiores, preservando o ambiente e reduzindo os danos.

Imagens do combate mostram a dedicação dos profissionais envolvidos e os desafios enfrentados no terreno próximo ao Morro Azul.

Incêndios em Anastácio

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na Vila Santa Maria, em Anastácio, na noite de ontem (15), por volta das 19h15. O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para conter as chamas, que se espalharam rapidamente devido à vegetação alta e seca.

A guarnição realizou o combate direto ao fogo utilizando mochilas costais e o mangotinho da viatura, com foco na proteção das residências próximas e na segurança da população. Durante a ação, também foi feita a abertura de linhas de defesa ao redor da área atingida para conter o avanço do incêndio.

Segundo os bombeiros, a umidade mais elevada e a queda da temperatura durante a noite ajudaram a controlar a situação. Já na manhã desta terça-feira (16), as equipes retornaram ao local, nas proximidades do Morro Azul, para monitorar a área e evitar novos focos.

