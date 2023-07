Incêndio em carro na Avenida da Integração mobiliza bombeiros

Veículo ficou danificado / Fotos: João Éric / O Pantaneiro

O incêndio em um Volkswagen Gol mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, 13, na Avenida da Integração, em Anastácio. O fogo atingiu o motor do veículo.

Conforme apurado pelo O Pantaneiro, o dano começou por volta das 13h20. As chamas ato atingiram o motor carro, entretanto, não foi identificado de houve problemas elétricos ou mecânicos. Apesar do susto, não houve feridos e o fogo foi combatido rapidamente pelo bombeiros, evitando que se alastrasse para o interior do veículo.