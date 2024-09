Incêndio em vegetação próxima a chalés de Piraputanga mobiliza bombeiros

Fumaça intensa na região / Divulgação

Nesta quarta-feira, 11, o Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para combater um incêndio em vegetação próxima a chalés e casas de veraneio em Piraputanga. O fogo, que se alastrou rapidamente, consumiu aproximadamente dois quarteirões de vegetação nativa.

A equipe de bombeiros chegou ao local por volta das 11h30min, utilizando a Viatura Auto Bomba Tanque Florestal (ABTF) e aplicando a técnica de combate direto. Durante a operação, foram gastos cerca de 2.500 litros de água para conter as chamas e garantir a segurança da área.

O combate ao incêndio foi concluído às 13h30min, com a equipe deixando o local após assegurar que o fogo estava totalmente controlado. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.