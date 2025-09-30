Acessibilidade

30 de Setembro de 2025 • 15:44

Buscar

Últimas notícias
X
Meio Ambiente

Incêndio já consumiu 1,7 mil hectares na Serra do Amolar

Brigadistas enfrentam linha de fogo de 5 km com rajadas de vento de 40 km/h

Redação

Publicado em 30/09/2025 às 14:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Avião irá auxiliar no combate aéreo / Divulgação/IHP

O incêndio que começou no topo de uma morraria no último domingo, 28, já consumiu 1,7 mil hectares na região da Serra do Amolar, na RPPN Acurizal, entre Corumbá (MS) e a Bolívia. As chamas, possivelmente iniciadas pela queda de um raio, seguem avançando em uma área de difícil acesso, localizada a mais de cinco horas de barco subindo o Rio Paraguai.

Desde a noite de segunda-feira, 29, brigadistas do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) permanecem em combate, atuando em trechos estratégicos para conter a propagação do fogo. A situação é agravada pelas condições climáticas: calor de 35°C, umidade baixa e rajadas de vento que chegam a 40 km/h, alimentando a linha de fogo que já alcança cinco quilômetros de extensão.

Leia Também

• Brigada Alto Pantanal monitora incêndio na Serra do Amolar

• Mutirão coleta materiais inservíveis em Camisão, Piraputanga e Pesqueiro da Serra

• Linha de fogo na Serra do Amolar é detectada

Para reforçar as operações, dois aviões da Defesa Civil devem atuar no combate aéreo nesta terça-feira, 30. A expectativa é que a previsão de chuva para a região contribua no controle das chamas.

Mais de 72 horas após o início do incêndio, a fumaça intensa ainda pode ser vista de longe, chamando atenção para o impacto ambiental em uma das áreas mais sensíveis e estratégicas do Pantanal.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Inmet

Máxima prevista para esta terça-feira em Aquidauana é de 40°C

Trânsito

Acidente na BR-163 deixa um morto e outro ferido em Campo Grande

Colisão entre carretas ocorreu na saída para Três Lagoas

Solidariedade

MS lança campanha para arrecadação de brinquedos

Publicidade

Inmet

Previsão indica máxima de 40°C com chuvas a qualquer hora do dia em Aquidauana

ÚLTIMAS

Política

Riedel participar do Pré-COP30, em Campo Grande

Evento terá a participação dos governadores do Espírito Santo e Mato Grosso

Casa do Trabalhador

Há mais de 30 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana

São várias oportunidades de trabalho

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo