Incêndio mobiliza Bombeiros em terreno de antiga torre de rádio em Aquidauana

Fumaça vista à distância / Fotos João Éric e Ronald Regis/ O Pantaneiro

Na tarde desta quinta-feira, 23, um incêndio em um terreno da antiga torre da Rádio Difusora, localizado no bairro Cidade Nova, mobilizou o Corpo de Bombeiros de Aquidauana. Equipes estão no local trabalhando para conter as chamas. A fumaça pode ser vista à distância.

Moradores da área reclamam da grande quantidade de fumaça e relatam que incêndios são frequentes na região. Alexandro Cristaldo Bezerra, que mora há muitos anos no bairro, expressou sua frustração: "Moro aqui faz tempo e sempre foi assim, o pessoal coloca fogo. É muito ruim, principalmente para crianças e idosos. Minha casa está cheia de fumaça. É muito perigoso, minha mãe é idosa. Quando acontece, temos que sair de casa."

Julia Cristaldo, também moradora, destacou os impactos na saúde: "O povo mete fogo aí, a fumaça vem e não conseguimos ficar em casa. A fumaça é terrível para a saúde, principalmente para mim, que sou idosa. Até os cachorros temos que levar."

A recorrência dos incêndios no local preocupa os residentes, que pedem medidas mais eficazes para evitar esses incidentes. A situação é especialmente grave para pessoas vulneráveis, como idosos e crianças, que sofrem com os efeitos da inalação de fumaça. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio na área de grandes hectares. As autoridades continuam no local para controlar a situação e investigar as circunstâncias do incidente.