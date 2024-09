Incêndio na Bolívia avança e ameaça Serra do Amolar e áreas indígenas

Fumaça invade território ribeirinho / IHP

Um incêndio de grandes proporções na Bolívia avança em direção à Serra do Amolar, localizada em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, a cerca de 417 quilômetros de Campo Grande. O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) emitiu um novo alerta neste sábado (7), destacando o risco iminente para a região do Pantanal.

Com mais de 60 km de extensão, a frente de fogo, alimentada pelas condições climáticas adversas, como a seca, baixa umidade do ar e ventos fortes, está se aproximando rapidamente da Serra do Amolar. O incêndio também ameaça o Território Indígena Guató, situado no Mato Grosso do Sul.

Na Bolívia, o incêndio já devastou aproximadamente 1 milhão de hectares no Parque Nacional San Matías ao longo da última semana. As condições extremas do clima têm intensificado a gravidade da situação.

"Estamos enfrentando um risco de incêndio vindo da Bolívia. É essencial a articulação diplomática entre os dois países para lidar com a situação. A região de San Matías cobre milhões de hectares e, atualmente, o fogo ameaça não apenas comunidades indígenas e propriedades rurais, mas também áreas ribeirinhas, já afetadas pela fumaça. É necessária uma mobilização coletiva para além das fronteiras, visando proteger o bioma e a natureza", afirmou Ângelo Rabelo, presidente do IHP.