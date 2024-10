Incêndios devastam área de recuperação no Pantanal

Área atingida pelas chamas / IHP

Os incêndios estão se intensificando na RPPN (Reserva Particular de Patrimônio Natural) Acurizal, na Serra do Amor, em Corumbá, uma região vital para espécies ameaçadas de extinção. Uma equipe do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) está no local, realizando levantamentos e resgatando animais afetados pela tragédia.

Dois dias após a devastação da área de recuperação do IHP, as primeiras chuvas trouxeram esperança e um pouco de alívio. No último fim de semana, a chuva ajudou a controlar os focos de incêndio ativos na Serra do Amolar, em Corumbá, proporcionando um respiro para a fauna e flora local.

Na quinta-feira, 24, mais de 300 focos de incêndio foram registradas na região pantaneira, de acordo com o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

As condições extremas tornaram o combate ao incêndio inviável para os brigadistas. Foram mobilizados 6 da Brigada Alto Pantanal e outros 38 do Prevfogo/Ibama, além de duas aeronaves, usadas para dispersão de água.

