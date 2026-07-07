Indígenas de Mato Grosso do Sul participam de programa da ONU na Suíça

Amirele Porto Machado e Sandro Terena representam Mato Grosso do Sul em Genebra, na Suíça / Divulgação

Dois representantes de Mato Grosso do Sul estão entre os nove indígenas brasileiros selecionados para participar do Programa de Bolsas para Indígenas do ACNUDH (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos). A iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas) é voltada à formação de lideranças indígenas para atuação nos mecanismos internacionais de defesa dos direitos humanos.

Após a primeira etapa da capacitação, realizada em Brasília (DF), os participantes estão em Genebra, na Suíça, onde cumprem uma imersão presencial de quatro semanas na sede do ACNUDH. Durante o período, recebem formação sobre a estrutura e o funcionamento do sistema das Nações Unidas, além dos principais instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e dos mecanismos específicos destinados aos povos indígenas.

Entre os temas abordados está o EMRIP (Mecanismo de Especialistas sobre os Direitos dos Povos Indígenas), órgão consultivo do Conselho de Direitos Humanos da ONU responsável pela elaboração de estudos e pelo assessoramento sobre a implementação dos direitos dos Povos Indígenas em diferentes países.

Representando Mato Grosso do Sul participam Sandro Terena, morador da Aldeia Taboquinha, na Terra Indígena Nioaque, integrante e comunicador do Conselho do Povo Terena e acadêmico de jornalismo, e Amirele Porto Machado, indígena dos povos Guarani-Kaiowá e Terena, da Reserva Indígena de Dourados, bacharela e mestra em direito, indicada pela OTGD (Organização Terena da Grande Dourados).

A participação dos representantes sul-mato-grossenses reforça a presença dos povos indígenas brasileiros nos espaços internacionais de diálogo, contribuindo para o fortalecimento das discussões relacionadas aos direitos territoriais, culturais, sociais e ambientais das comunidades indígenas.

O Programa de Bolsas para Indígenas tem como objetivo capacitar lideranças para compreender e utilizar os mecanismos internacionais de proteção aos direitos humanos, ampliando sua participação junto à ONU e a outros organismos internacionais. A iniciativa busca fortalecer a representação indígena nos processos de decisão que impactam diretamente seus povos e territórios.

