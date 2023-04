Indígenas discutem direitos em evento na biblioteca do IFMS

Representantes das aldeias de Aquidauana estiveram presentes no evento

Os direitos dos povos indígenas foram discutidos na manhã desta quarta-feira, dia 19, na biblioteca do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). A discussão, realizada em parceria com a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) reuniu representantes de diversas aldeias da região de Aquidauana.

Sob a coordenação do professor Robson Botelho (IFMS), participaram do evento Janilson Paulo Francisco, da aldeia Água Branca; Mislene Terena, da aldeia Ipegue; Saulo Dias Machado, da aldeia Buritizinho; Tiago Botelho, professor de Direito da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e Ana Graziele Toledo, diretora do CPAQ/UFMS (Campus de Aquidauana da UFMS). A abertura do evento foi da diretora geral do Campus Aquidauana do IFMS, Hilda Ribeiro Romero.

Sobre a data, Saulo Dias Machado destacou que, apesar de tantas programações que estão sendo realizadas nas aldeias, está realizado estar comemorando o Dia dos Povos Indígenas dentro de uma instituição de ensino, em um momento de grande troca de conhecimento e experiências. Em sua fala, explicou aos estudantes algumas tradições indígenas dos Terena como a pintura e a dança do Bate-Pau, que representam a luta de seu povo. Também explicou que, assim como os Terena, cada etnia tem sua própria especificidade cultural.

Saulo falou sobre a importância da comercialização dos produtos agrícolas para o povo Terena. Ele ressaltou a importância que os indígenas incentivem os estudos cada vez mais pois somente assim poderão defender o seu povo.

Já Mislene Terena, aldeia Ipegue, lembrou dos povos originários antepassados que tanto lutaram por suas terras. Disse que ainda hoje é preciso combater a discriminação sofrida pelos povos indígenas, inclusive dentro do ambiente escolar. A indígena apresentou algumas características do traje tradicional de sua etnia. Ao fim, ressaltou a esperança de uma maior visibilidade dos povos indígenas.