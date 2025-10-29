Acessibilidade

29 de Outubro de 2025 • 11:27

Protesto

Indígenas interditam BR-345 nesta quarta-feira em protesto por melhorias

Entre as principais reivindicações está a pavimentação da estrada que dá acesso à comunidade

Da redação

Publicado em 29/10/2025 às 10:37

Atualizado em 29/10/2025 às 10:55

Um grupo de indígenas iniciou na manhã desta quarta-feira, dia 29, a interdição da rodovia BR-345, na altura do quilômetro 14 da rodovia, trecho entre Aquidauana e Cipolândia. O protesto havia sido anunciado anteriormente pelas lideranças durante reunião realizada na segunda-feira, 27.

De acordo com as deliberações do grupo, a rodovia permanecerá bloqueada até que representantes da Casa Civil do governo estadual compareçam ao local para negociar. Os manifestantes asseguram que ambulâncias, veículos de urgência e emergência, além de pessoas com exames médicos agendados, terão livre passagem.

Entre as principais reivindicações está a pavimentação da estrada que dá acesso à comunidade. Caso as obras de asfaltamento não sejam iniciadas, os indígenas exigem que a manutenção do trecho seja realizada seis vezes ao ano - três vezes no primeiro semestre e três no segundo.

O protesto ocorre em um trecho estratégico a aproximadamente 12 quilômetros do centro de Aquidauana, importante via de acesso a comunidades indígenas da região. O movimento busca solução definitiva para problemas históricos de infraestrutura viária no local.

