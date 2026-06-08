Infarto é principal suspeita em morte de empresária de MS após mal súbito em festa

Morte da empresária Renata Santos dos Anjos, de 38 anos, gerou comoção em Campo Grande / Reprodução

A morte da empresária Renata Santos dos Anjos, de 38 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Conhecida por administrar diversos empreendimentos na região da Praça do Coophasul, em Campo Grande, ela não resistiu apór passar mal subitamente na madrugada de domingo (07), durante uma confraternização. A principal suspeita é de que a empresária tenha sofrido um infarto.

De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, Renata estava em uma festa, acompanhada do marido, quando começou a se sentir mal, por volta das 02h30. Diante da situação, ela foi colocada em um veículo para ser levada a uma unidade de saúde. No trajeto, o marido parou em um quartel do Corpo de Bombeiros para que os primeiros socorros fossem iniciados imediatamente. Apesar das tentativas de reanimação realizadas pelos militares, a empresária não resistiu.

O caso foi registrado, inicialmente, como morte decorrente de fato atípico e será apurado pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias do óbito. A confirmação da causa da morte depende dos exames periciais e dos laudos que serão analisados durante a investigação.

Renata era uma figura bastante conhecida no bairro Coophasul. Segundo os portais de notícias da capital sul-mato-grossense, ela administrava diversos negócios concentrados em uma mesma área próxima à praça central da região, incluindo estabelecimentos comerciais dos setores de alimentação e varejo. Por causa da forte presença empresarial no local, tornou-se uma das comerciantes mais conhecidas daquela área de Campo Grande.

Repentina, a morte da empresária causou comoção entre moradores, clientes e comerciantes da região. Renata deixa o marido e dois filhos.