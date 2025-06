Informações preliminares apontam que ônibus teria invadido pista contrária antes de tragédia

Novas informações preliminares levantadas pelas autoridades apontam que o ônibus da Viação Andorinha envolvido no trágico acidente na BR-262, ocorrido na madrugada deste domingo (15), pode ter invadido a pista contrária momentos antes da colisão com a carreta. O impacto lateral teria provocado o desprendimento de uma peça metálica — um vergalhão utilizado para manusear a lona da carga — que perfurou o coletivo, matando duas pessoas instantaneamente e ferindo uma criança e o motorista do veículo.

O acidente aconteceu no km 663 da rodovia, em um trecho entre Miranda e Corumbá, nas proximidades do Buraco das Piranhas. O ônibus havia saído de Campo Grande por volta das 23h de sábado e já se aproximava de seu destino final, Corumbá, quando houve o incidente.

Segundo os primeiros relatos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de testemunhas, o ônibus, por motivos ainda não esclarecidos, teria cruzado para a contramão da pista, provocando uma colisão lateral com a carreta que vinha no sentido contrário. No momento do impacto, um grande vergalhão teria se soltado com a força da batida e atravessado o para-brisa do ônibus.

A peça atingiu em cheio o piso superior do veículo, no lado esquerdo, onde estavam muitos passageiros. Duas vítimas fatais que estavam sentadas uma atrás da outra nas primeira e segunda fileira, morreram na hora perfuradas pelo vergalhão. A identidade das vítimas ainda não foi oficialmente divulgada. Uma criança também foi atingida. A principal hipótese é que ela seria passageira da terceira fileira e estaria sentada na mesma direção da primeira e segunda vítima fatal. O motorista do ônibus também ficou ferido mas pela colisão inicial e podem haver outras vítimas.

As causas da suposta invasão de pista ainda são desconhecidas. As hipóteses consideradas vão desde falha mecânica até possível mal súbito do motorista ou tentativa de desvio de algum obstáculo na pista.