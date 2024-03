Infovia Digital expande cabeamento e chega ao interior de MS

Divulgação

A instalação da Infovia Digital que irá cobrir todo o Estado já compreende 20 municípios de Mato Grosso do Sul e avança rapidamente com os cabos de fibra óptica sendo instalados nas rodovias, ruas e pontos de conectividade das unidades administrativas estatais. O contrato atingiu a marca de 50% de implantação nesta sexta-feira (15).



As equipes responsáveis pelo mapeamento, pesquisa de campo e instalação de cabeamento avançam pelo interior e seguem o cronograma da Parceria Público Privada entre a empresa Sonda e o Governo do Estado. A conclusão da implantação da Infovia Digital está prevista para julho de 2024.



O contrato abrange a instalação de 7 mil quilômetros de rede de fibra óptica em todo Mato Grosso do Sul, possibilitando a oferta de serviços de transmissão de voz, imagem e dados por meio de uma infraestrutura própria de fibra óptica de alta capacidade e velocidade. O objetivo é finalizar a implantação nos prédios públicos estaduais interligando os 1.634 pontos em rede interna e segura.



Em Campo Grande serão 280 pontos estatais interligados, 236 já estão ativos dentro da rede de conectividade. Além das 8 câmeras de monitoramento remoto (OCR), que estão em pleno funcionamento auxiliando os serviços de segurança pública e socorro, serão conectadas 5 praças públicas que estão com infraestrutura implantada e aguardam apenas a ativação. Números que apontam para 98% de conclusão da Infovia na Capital.



A expansão pelo interior abrange municípios das regiões Sul e Leste do Estado. Os municípios interligados formam o primeiro anel de redundância da rede e são eles: Campo Grande, Sidrolândia, Douradina, Dourados, Maracaju, Rio Brilhante, Deodápolis, Fatima do Sul, Itaporã, Jatei, Vicentina, Anaurilândia, Ivinhema, Nova Andradina, Angélica, Novo Horizonte do Sul, Santa Rita do Pardo, Taquarussu, Glória de Dourados e Batayporã.



Todos os municípios listados estão com o cabeamento implantado e serão ativados e inaugurados futuramente pelo Governo do Estado.



A parceria público-privada Infovia Digital conta com a contrapartida social que será oferecida por meio do acesso à conexão Wi-fi disponível aos cidadãos em 129 praças públicas.



As praças públicas selecionadas para disponibilizar wi-fi com acesso gratuito são: Praça Jardim Noroeste, Praça do Peixe, Praça Bosque da Paz, Praça Recanto dos Pássaros e Praça República da Bolívia, em Campo Grande.



Sidrolândia: Praça Praça Tancredo Neves, Praça Ivo Coltro, Praça José Osiro.

Douradina: Praça Ana Rosa da Silva.

Dourados: Praça Paraguaia, Praça do Cinquentenário, Praça do Canaã III, Praça do Parque Antenor Martins, Praça do Ceper II Plano.

Maracaju: Praça Central Nestor Pires Barbosa, Praça Esportiva Simão Rocha, Centro Esportivo Osvaldo Benedito Rodrigues.

Rio Brilhante: Praça Aroeira, Praça Dr. Boaventura.

Deodápolis: Praça Adelaide Alves de Lima.

Fatima do Sul: Praça Getúlio Vargas.

Itaporã: Parque de Recreação Ariovaldo Maria Bento, Praça São José.

Jatei: Praça Municipal de Jateí.

Vicentina: Praça Arlinda Lopes Dias (Praça de Eventos).

Anaurilândia: Praça Deocleciano Paes.

Ivinhema: Praça de Eventos e Praça Nelito Câmara.

Nova Andradina: Praça Brasil e Praça Candido Frutuoso de Matos.

Angélica: Praça Alan Mattos Tombini.

Novo Horizonte do Sul: Praça Nossa Senhora Aparecida.

Santa Rita do Pardo: Praça da Bíblia.

Taquarussu: Praça Pública Jose Adelino da Rocha.

Glória de Dourados: Praça Castelo Branco.

Batayporã: Praça Napoleão Bezerra de Albuquerque.