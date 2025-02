Ingresso a R$ 10: Confira a programação do Cine Atlântico

Cine Atlântico / Arquivo

A Semana do Cinema chegou ao Cine Atlântico, no Shopping Atlântico, com uma programação especial que vai até o dia 9 de fevereiro. Para celebrar a data, os ingressos estão com o valor promocional de R$ 10 para todos os filmes em cartaz, uma excelente oportunidade para os amantes do cinema aproveitarem as sessões com preços mais acessíveis.

O cinema e o boliche do Shopping Atlântico funcionarão de quinta-feira a domingo durante todo o mês de fevereiro, oferecendo diversão para todos os gostos.

O premiado filme Ainda Estou Aqui também está com sessões especiais.

