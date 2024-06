Iniciativas da Coordenadoria da Mulher são indicadas ao Prêmio Innovare

Divulgação

Dois projetos da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foram selecionados para a 21ª edição do Prêmio Innovare. Nesta terça-feira, dia 11 de junho, a Coordenadoria recebeu a visita da consultora do prêmio, Rubia Salah Ayoub, que contou com a presença da Desª. Jaceguara Dantas, coordenadora da Mulher.

O Prêmio Innovare tem como objetivo a identificação, premiação e divulgação de práticas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de advogados que contribuem para a modernização e democratização do acesso à justiça.

Uma das iniciativas selecionadas é o ConectaJus Mulher, uma plataforma integrada que disponibiliza informações, recursos e serviços essenciais da Rede de Atendimento às mulheres em situação de violência doméstica de todo o Estado de MS, e que visa facilitar o acesso à informação e potencializar a eficácia das políticas públicas dedicadas a este grave problema social.

Outra prática reconhecida foi o projeto Direito Simplificado, que tem como objetivo aprimorar a comunicação do sistema jurídico e torná-la mais direta e compreensível, a partir da linguagem simples e da utilização de recursos visuais que facilitam a compreensão dos documentos judiciais.

Ambas as iniciativas são parte de um esforço conjunto de diferentes equipes do TJMS, como a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Tecnologia da Informação e a Assessoria de Planejamento. As práticas foram idealizadas pela juíza titular da 2ª Vara da Violência Doméstica Contra a Mulher de Campo Grande, Adriana Lampert, e desenvolvidas em conjunto com a Desª. Jaceguara Dantas, com apoio integral do presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins.

O Mato Grosso do Sul é o quarto Estado do Brasil com o maior número de práticas indicadas à 21ª edição do Prêmio Innovare, com 44 inscritos, atrás apenas de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Saiba mais – Este ano o Innovare comemora 20 anos de existência e prepara a sua 21ª premiação. Desde 2004, quando foi realizada a primeira edição, o Prêmio Innovare já destacou por meio de prêmios e homenagens 284 iniciativas, promovendo e estimulando a replicação das boas práticas da justiça brasileira em todo o país.



Participam da Comissão Julgadora do Innovare ministros do STF, STJ, TST, desembargadores, promotores, juízes, defensores, advogados e outros profissionais interessados em contribuir para o desenvolvimento do Poder Judiciário.