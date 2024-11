Inmet alerta para chuvas de até 100 milímetros em Aquidauana

Chuva ameniza temperaturas em Aquidauana / Ronald Regis

Aquidauana e 68 cidades de Mato Grosso do Sul estão sob alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para chuvas intensas e ventos fortes. A previsão é de precipitações que podem variar entre 20 e 100 milímetros ao dia, com rajadas de vento entre 30 e 100 km/h.

O primeiro aviso, de perigo potencial, é válido das 10h desta terça-feira (19) até as 10h de quarta-feira (20). Nessa faixa, as chuvas podem alcançar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm ao dia, acompanhadas de ventos de 40 a 60 km/h.

No nível laranja, que indica severidade mais alta, as chuvas previstas são de 30 a 60 mm por hora ou até 100 mm ao dia, com ventos de até 100 km/h. Esse alerta, válido a partir das 13h de hoje, eleva o risco de alagamentos, quedas de árvores, descargas elétricas e cortes no fornecimento de energia elétrica.

Além de Aquidauana, outras cidades como Anastácio, Miranda, Bonito e Jardim estão na área de abrangência do alerta laranja. O Inmet reforça a necessidade de atenção redobrada e orienta a população a evitar áreas abertas, não se abrigar debaixo de árvores e, em casos de emergência, acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.